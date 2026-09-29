“Desincentiva el deporte”: Académico UC y nuevas exigencias para ciclistas en el Cerro San Cristóbal

En ‘Qué Hay de Nuevo’, Ricardo Hurtubia, académico de la Universidad Católica e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), analizó las nuevas exigencias para ciclistas en el Cerro San Cristóbal anunciadas por el Minvu.

Hurtubia cuestionó medidas como el empadronamiento y uso de códigos para identificar a los ciclistas, calificándolas de desproporcionadas frente al problema que buscan abordar. Además, advirtió que podrían desincentivar la práctica deportiva y planteó dudas sobre cómo se implementaría su fiscalización.