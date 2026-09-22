Cecilia Besa de TestaNova: “El llamado a las personas de mayor edad es a no quedarse afuera”

En la sección Historias detrás del liderazgo de REF en Más Que Números conversamos con Cecilia Besa, socia fundadora de TestaNova, sobre cómo la inteligencia artificial y la tecnología están transformando el rol de los gerentes generales y la relación de las personas con el trabajo. Desde su experiencia como headhunter y acompañando a líderes y organizaciones, abordó la creciente importancia de las habilidades humanas para construir confianza, gestionar expectativas, generar acuerdos y tomar decisiones en contextos cada vez más complejos.