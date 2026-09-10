ALevel: Los agentes de inteligencia artificial que ejecutan procesos completos de Recursos Humanos

En Más Que Números conversamos con Enrique Besa, Cofounder & CEO México en Rankmi, sobre el lanzamiento de ALevel, una plataforma de agentes de inteligencia artificial que no responden preguntas, sino que ejecutan procesos completos de Recursos Humanos: Ausencio ve el control de asistencia, Fausto revisa contratos y remuneraciones, Rocky lleva el desempeño, Harvey es el experto en legislación laboral y Wilson recibe a los que llegan. Trabajan 24 horas, no se enferman y no piden vacaciones.

El producto anticipa una nueva era: las organizaciones van a operar con dotación humana y dotación digital conviviendo, y en que la ventaja competitiva no estará en tener inteligencia artificial, porque la van a tener todos, sino en haber rediseñado la forma de trabajar.