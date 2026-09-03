“Es una persona que no está bien mentalmente”: Diputado Ortiz arremete contra Milei

En Qué Hay De Nuevo, Álvaro Ortiz, diputado y presidente de la DC, cuestionó el discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, quien disparó contra la izquierda, asegurando que “el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos”. Todo esto en el marco del Foro Madrid en Santiago.

Asimismo, abordó el delicado estado de salud del histórico dirigente del Partido Socialista, Camilo Escalona, y las críticas al canciller Francisco Pérez Mackenna por su manejo de la política exterior de Chile.