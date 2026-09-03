“Es un misterio”: Abogado Luis Felipe Ocampo por exclusión de sectores en la invariabilidad tributaria

En Más Que Números conversamos con Luis Felipe Ocampo, abogado y socio de Recabarren, sobre cómo quedó la invariabilidad tributaria -incluida en la megarreforma del gobierno- tras el fallo del Tribunal Constitucional que acogió parcialmente los requerimientos de la oposición, recortando y eliminando varias facultades y extensiones clave que el Ejecutivo había incluido originalmente para dar flexibilidad al sistema.