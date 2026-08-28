“Me parece bien, pero no basta”: Excanciller Muñoz por viaje de Kast a Magallanes en medio de polémica con Argentina

En Qué Hay De Nuevo conversamos con el excanciller Heraldo Muñoz sobre los polémicos dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes. Asimismo, se refirió a la controversia en torno a la eventual participación del presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid que se llevará a cabo en nuestro país este 3 y 4 de septiembre.