Algo Diferente | Chile Back Country: la pyme chilena que lleva la logística outdoor a terrenos extremos

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Adolfo Santa María, fundador y director de Chile Backcountry, productor de eventos outdoor, realizador audiovisual y especialista en logística para producciones en terrenos remotos y de alta montaña.

Durante la entrevista, abordó la historia de la empresa, sus principales proyectos junto a marcas internacionales y los desafíos de operar en zonas complejas, donde la seguridad, los permisos y la capacidad de reacción son claves. Además, contó cómo ha enfrentado la estacionalidad y la gestión de caja de su pyme, junto con el apoyo que ha recibido de BCI durante sus 16 años de trayectoria.

Revive la conversación aquí.