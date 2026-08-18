“Participar en una organización como REF te abre los ojos”: Martín González, socio Kaiross Capital

En la sección Historias detrás del liderazgo de REF de Más Que Números conversamos con Martín González, socio en Kaiross Capital, quien se refirió a la importancia y el valor de mostrar y “abrazar” la vulnerabilidad en el liderazgo. Asimismo, contó su experiencia como FORUM LEADER de REF, comunidad de líderes empresariales es un espacio de confianza donde altos ejecutivos comparten experiencias para la toma de decisiones estratégicas.