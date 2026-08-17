“Nunca se ha dudado de la encuesta”: Osvaldo Larrañaga y críticas de Kast a la Casen por subsidios

En Más Que Números, el académico de la Escuela de Gobierno de la UC, Osvaldo Larrañaga, defendió el rol de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) y la calificó como “un gran activo nacional“. A propósito de las críticas del presidente José Antonio Kast, afirmó que “en general nunca se ha dudado de la misma” y que “los gobiernos han sido muy cuidadosos en que eso siga siendo así”.