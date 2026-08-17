“No sólo queremos velocidad, sino consistencia del servicio”: Director de Tecnología Movistar Chile

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Charbel El Hachem, director de Tecnología de Movistar Chile, sobre el reconocimiento de Ookla a Movistar como la Mejor Red 5G de Chile y los avances que ha experimentado la compañía en materia de conectividad. Durante el último año, el uso de la red 5G aumentó en 25% a nivel nacional y las nuevas funcionalidades implementadas permitieron mejorar hasta en un 30% las velocidades de descarga. Además, en la región Metropolitana, más de la mitad del tráfico de datos de la red móvil de Movistar ya utiliza esta tecnología.