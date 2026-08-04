Entrevistas

“Me ha servido para ver las cosas de forma más clara”: Enzo Marzullo, Gerente general de Topcolor, sobre REF

Imagen principal

En la sección Historias detrás del liderazgo de REF de Más Que Números conversamos con Enzo Marzullo, Gerente general de Topcolor y vicepresidente de Asipla, sobre su trayectoria al frente de la empresa familiar, el proceso de transformación que la convirtió en un referente en innovación para la industria del plástico y su visión de un liderazgo centrado en las personas, la mejora continua y el impulso de la economía circular.