“Me ha servido para ver las cosas de forma más clara”: Enzo Marzullo, Gerente general de Topcolor, sobre REF

En la sección Historias detrás del liderazgo de REF de Más Que Números conversamos con Enzo Marzullo, Gerente general de Topcolor y vicepresidente de Asipla, sobre su trayectoria al frente de la empresa familiar, el proceso de transformación que la convirtió en un referente en innovación para la industria del plástico y su visión de un liderazgo centrado en las personas, la mejora continua y el impulso de la economía circular.