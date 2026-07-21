“Una oportunidad maravillosa de aportar a tu país”: La historia de Jorge Vilches

En la sección Historias detrás del liderazgo de REF, en Más Que Números, conversamos con Jorge Vilches, director y consultor de empresas, sobre su acelerado ascenso en LATAM, los desafíos y la soledad que enfrentó al asumir cargos de alta responsabilidad siendo muy joven, cómo REF transformó su forma de ejercer el liderazgo y las principales lecciones que le dejaron más de tres décadas liderando compañías y directorios en la industria global de la aviación.