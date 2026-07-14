“La propuesta quedó muy restrictiva”: Cuprum critica el nuevo régimen de fondos generacionales

En Más Que Números, el gerente de Inversiones de AFP Cuprum, Andrés García, valoró la implementación de los fondos generacionales, pero advirtió que la propuesta de régimen de inversión presentada por la Superintendencia de Pensiones limita la competencia y la capacidad de las administradoras para generar mejores rentabilidades. Además, llamó a revisar los incentivos y el diseño de la futura licitación de afiliados.