“La solución a ese acertijo la tenía ahí”: La historia de liderazgo de Rodrigo Sanhueza

En la sección Historias detrás del liderazgo de REF, en Más Que Números, conversamos con Rodrigo Sanhueza Sánchez, ingeniero civil estructural y gerente general de una empresa familiar constructora e inmobiliaria, quien compartió los principales desafíos que ha enfrentado al trabajar junto a su padre. Tras una exitosa carrera en ingeniería sísmica, en 2012 decidió sumarse al nuevo proyecto empresarial que su padre inició desde cero, pese a sus dudas sobre cómo afectaría la relación familiar.