Algo Diferente | Cómo acceder a financiamiento para impulsar el crecimiento de las pymes
En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Javiera Nanjarí Valencia, Business Owner de BCI, sobre las distintas alternativas de financiamiento que ofrece el banco para apoyar a las pymes en sus desafíos de liquidez, crecimiento e inversión.
Durante la entrevista abordó herramientas como créditos comerciales, factoring, leasing y boletas de garantía, explicando cómo estas soluciones permiten enfrentar imprevistos, aprovechar oportunidades de negocio y dar el salto hacia proyectos de mayor escala. Además, destacó la importancia de contar con asesoría especializada y plataformas digitales que permiten gestionar financiamiento de forma rápida y adaptada a las necesidades de cada empresa.
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