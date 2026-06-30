La crisis del estancamiento laboral femenino: “Necesitamos de los hombres en esto también”

En Más Que Números conversamos con María Jesús Lamarca, Chief Marketing & Corporate Affairs Officer de Rankmi, sobre la iniciativa Juntas, la cual busca enfrentar la problemática del estancamiento profesional femenino entre los 30 y 40 años en Latinoamérica. Este proyecto regional, presente en países como Chile, Perú, México, Argentina y Colombia, identifica que en esta etapa las mujeres suelen quedar en cargos de middle management mientras los hombres avanzan a posiciones gerenciales.

Juntas promueve mentorías y encuentros presenciales con mujeres líderes para compartir experiencias y herramientas que fomenten el desarrollo profesional femenino. Además, aborda temas como la maternidad, la autoestima y la coparentalidad, y trabaja en colaboración con organizaciones para generar mejores prácticas, incluyendo la discusión sobre la sala cuna. También se analiza el impacto de la inteligencia artificial en la reducción o perpetuación de brechas de género.