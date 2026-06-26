“Es absurdo pensemos que tenemos que bajar alguna cortina”: Carla Fuenzalida y economía plateada en Chile

En el bloque FEN Alumni de Más Que Números conversamos con Carla Fuenzalida, directora ejecutiva de Lukkap Chile y cofundadora de RediApp, sobre los desafíos de la empleabilidad de las personas mayores y las oportunidades que abre la denominada economía plateada. Abordó cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta para facilitar la reinserción laboral de quienes tienen más de 55 años, además de reflexionar sobre los cambios que enfrenta este grupo etario en el mundo del trabajo, la importancia de adaptarse a las nuevas dinámicas laborales y la necesidad de entender la jubilación como un proceso de transición gradual y no como un término definitivo de la vida laboral.