“Encontramos una gran deficiencia en la parte educacional financiera en Chile: Francisco López, director regional de XTB

En Más Que Números conversamos con Francisco López, director regional de XTB, quien abordó los resultados de la investigación Radiografía del Bolsillo de los Chilenos, basada en una encuesta realizada a mil personas. El estudio revela una preocupante falta de educación financiera en Chile, con un 27% de los encuestados que podría sostenerse menos de un mes con sus ahorros y un 71% que teme enfrentar emergencias financieras inesperadas. Además, cuatro de cada diez personas se sienten incómodas al hablar de dinero y uno de cada cinco guarda recursos fuera del sistema financiero formal.