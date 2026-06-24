Red Transformadora | Sala Cuna Universal y sus eventuales efectos sobre el Seguro de Cesantía

El 15 de junio de 2026, el presidente José Antonio Kast firmó las indicaciones sustitutivas al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa originada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y retomada sucesivamente por los gobiernos de Boric y Kast. El proyecto fue ingresado al Senado con carácter de discusión inmediata y se encuentra en tramitación en la Comisión de Educación, que ya tiene fijadas sesiones para analizarlo con la presencia de los ministerios de Educación, del Trabajo, de la Mujer, de la AFC y del Consejo Fiscal Autónomo.

El punto más debatido es su fórmula de financiamiento. El proyecto propone la creación de un Fondo de Sala Cuna financiado mediante una cotización de 0,35% de cargo del empleador, compensada íntegramente con una reducción equivalente en su aporte al Seguro de Cesantía: 0,2 puntos porcentuales provenientes de las Cuentas Individuales de Cesantía y 0,15 puntos del Fondo de Cesantía Solidario. Además, contempla un aporte fiscal inicial de 11.631 UTM —aproximadamente $10.000 millones— durante los dos primeros años desde la publicación de la ley.

Uno de los cambios estructurales más relevantes es la eliminación del artículo 203 del Código del Trabajo, que actualmente obliga a garantizar sala cuna solo a las empresas con 20 o más trabajadoras contratadas, una exigencia que, según el Ejecutivo, genera una distorsión que termina encareciendo la contratación femenina. El nuevo esquema amplía el beneficio a madres, padres y cuidadores, a trabajadores independientes cotizantes y a trabajadoras de casa particular, con una implementación gradual para resguardar la sostenibilidad del fondo.

La fórmula de financiamiento no implica un aumento en los costos laborales para el empleador, dado que la nueva cotización de 0,35% queda compensada con una reducción equivalente en su aporte al Seguro de Cesantía. El esquema, sin embargo, no está exento de interrogantes: al redirigir parte de esos recursos hacia el Fondo de Sala Cuna, el trabajador acumulará ahorro a un ritmo menor para enfrentar una eventual pérdida de empleo. Expertos han señalado que, si bien las proyecciones no anticipan riesgos para la sostenibilidad del seguro en el largo plazo, sería necesario contar con un estudio actualizado de la Superintendencia de Pensiones que evalúe específicamente el impacto de esta modificación.