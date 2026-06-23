Cristóbal Ortiz, socio de Grupo Mediterra: “Tenemos una filosofía de ser amigos de nuestros clientes”

En la sección Historias detrás del liderazgo de REF, en Más Que Números, conversamos con Cristóbal Ortiz, socio de Grupo Mediterra, compartió su experiencia en la industria frutícola, destacando la integración vertical de su empresa y la producción de cerezas y arándanos en Chile y Perú. Explicó cómo la confianza y las relaciones personales son fundamentales en los negocios. Además, comentó la relevancia del contacto presencial para entender mejor a los clientes y navegar los ciclos buenos y malos del negocio. Finalmente, destacó el valor de pertenecer a una red profesional como REF, que ofrece apoyo y un espacio para compartir experiencias y enfrentar la soledad del cargo.