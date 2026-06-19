“Siempre he tenido interés en afectar positivamente a los demás”: Ignacio Espinoza, VP International División en BancoEstado
En el bloque FEN Alumni de Más Que Números conversamos con Ignacio Espinoza, VP International División en BancoEstado, quien explicó el papel de los bonos verdes y azules como instrumentos para financiar proyectos específicos con impacto ambiental y social. Asimismo, destacó que los inversionistas internacionales valoran cada vez más las inversiones con propósito social y ambiental, aunque la diferencia en costos de financiamiento se ha reducido. Además, compartió su experiencia personal superando un cáncer y cómo esto influyó en su enfoque profesional, enfatizando la importancia del propósito en su carrera. Por último, comentó sobre su formación en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y el valor del networking entre egresados.