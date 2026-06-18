Tomás Pascual (UAH) por caso haitianos: “Esta es una situación que hay que mirar en su complejidad amplia”

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Tomás Pascual, académico del diplomado de Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica de Migrantes de Derecho UAH, explicó la complejidad del ingreso de niños haitianos a Chile bajo la visa de reunificación familiar. Destacó que para que un niño ingrese legalmente debe existir un trámite previo realizado por un residente definitivo o chileno con vínculo familiar. Además, mencionó una flexibilización en los requisitos migratorios para facilitar el proceso, pero siempre con controles exigentes.