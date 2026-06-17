“Le pedimos al Ejecutivo una fuerza de tarea”: Diputado Leiva (PS) por caso de niños haitianos

En Qué Hay De Nuevo conversamos con el diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, se refirió al caso de eventual tráfico de menores haitianos en Chile. Al respecto, el legislador destacó la aprobación unánime en la Cámara de Diputados de una comisión investigadora para esclarecer responsabilidades políticas, administrativas y penales. Además, señaló la importancia de la investigación de oficio del Ministerio Público y la necesidad de una fuerza de tarea para localizar a los menores.