¿Cómo realizar una planificación del retiro laboral, profesional y/o empresarial?

En Más Que Números conversamos con Patricio Elgueta, director ejecutivo de CONPAT Global, explicó la importancia de realizar una planificación activa para el retiro laboral, profesional y/o empresarial. Destacó que es fundamental definir la edad de retiro y conocer los ingresos actuales para determinar el requerimiento de vida, recomendando considerar un 80% de los gastos actuales para esta etapa. Además, sugirió cuantificar estos valores en UF para evitar la corrección monetaria y analizar las fuentes de ingreso, como la pensión de AFP, ahorro previsional voluntario y otras inversiones. También resaltó la necesidad de incluir seguros de vida y gastos médicos mayores para proteger el patrimonio ante eventos catastróficos. Finalmente, aconsejó comenzar esta planificación desde los 40 años y revisarla periódicamente para ajustarla a cambios en la vida personal y financiera.