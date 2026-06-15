“Chile tiene la llave de la transición energética en el mundo”: Paul Miquel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria France Chili

En Más Que Números conversamos con Paul Miquel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria France Chili, sobre la Cumbre Empresarial Francia–Chile 2026, que se realizará el próximo 23 de junio en Santiago (inscribirse en este link).

Miquel destacó que Chile se ha convertido en un país atractivo para las empresas francesas del sector energético debido a sus recursos naturales como el cobre y el litio, esenciales para la transición energética. Destacó la importancia de la sustentabilidad y la cultura medioambiental francesa en esta relación.