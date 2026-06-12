“Ya me acostumbré a verle sus shows”: Alcalde Desbordes por querella de diputada Hassler en su contra

En Qué Hay De Nuevo conversamos con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sobre la suspensión de clases en el Instituto Nacional por una denuncia de tiroteo. Al respecto, el jefe comunal apuntó contra los SLEP, señalando que “hemos tenido un retroceso enorme desde que asumió”. Asimismo, el exmilitante de Renovación Nacional se refirió al Registro de Vándalos e Incivilidades del gobierno y la querella presentada por la diputada Irací Hassler (PC) en su contra por denuncia calumniosa.