“Queremos elevar el estándar del cuidado menstrual”: María Jesús Bascuñán y Constanza Pape, fundadoras de Meness

En nuestro bloque Generación FEN de Más Que Números conversamos con María Jesús Bascuñán y Constanza Pape, quienes nos contaron todos los detalles de Meness Concept, marca chilena que desarrolla productos de cuidado y bienestar femenino. Su propuesta se centra en ofrecer soluciones para la gestión del ciclo menstrual que sean amigables con el cuerpo y el medio ambiente, utilizando materiales libres de plástico, hipoalergénicos y sin químicos nocivos. Asimismo, destacaron su paso por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señalando que fue clave para su enfoque en la innovación y toma de decisiones informadas.