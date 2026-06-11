Algo Diferente | CODERHUB: innovación chilena que desarrolla software con IA y tecnología No-Code

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con el equipo de CODERHUB, startup tecnológica chilena especializada en el desarrollo de software a medida para empresas e instituciones, combinando metodologías No-Code e Inteligencia Artificial para acelerar procesos de transformación digital.

Durante la entrevista conocimos la historia de la empresa, las soluciones que ofrece a sus clientes, el apoyo que ha recibido desde el ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile y los principales desafíos que enfrenta en su etapa de expansión. Además, abordamos el acompañamiento que ha recibido de Bci Scaleup para impulsar su crecimiento y consolidar su desarrollo en el mercado.

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