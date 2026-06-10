“Se requiere una mayor independencia en la gestión”: La propuesta de Cesco para transformar Codelco

En el bloque Visión Minera de Más Que Números conversamos con Jorge Cantallops, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), expuso una propuesta para transformar a Codelco en un holding que gestione sus proyectos de manera independiente y se financie por separado. Esta iniciativa busca responder a la complejidad creciente de la minería y los desafíos financieros y operativos que enfrenta la minera estatal.