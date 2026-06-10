“Hay más interés de la ciudadanía por conocer cómo funciona el aparato público”: Presidenta CPLT

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Natalia González, presidenta del Consejo Para la Transparencia (CPLT), quien dio a conocer un informe inédito que, por primera vez, levanta una radiografía nacional sobre cómo las instituciones públicas organizan internamente sus equipos de transparencia, quiénes están a cargo de responder solicitudes de información y publicar los antecedentes que corresponden y qué condiciones reales tienen para cumplir la Ley N°20.285.