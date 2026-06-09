“No tiene ningún asidero”: excoordinador tributario de Marcel analiza acusación constitucional contra Nicolás Grau

El economista y ex coordinador tributario del Ministerio de Hacienda, Nicolás Bohme, cuestionó la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, asegurando que este tipo de acciones pueden afectar la confianza en la institucionalidad económica del país.

En conversación con Constanza Santa María en Lo Importante en Infinita, Bohme afirmó que la acusación “no tiene ningún asidero” y manifestó su coincidencia con la postura expresada por un grupo de exministros de Hacienda, quienes advirtieron sobre las consecuencias que podría tener este tipo de debates en la percepción de estabilidad fiscal de Chile.