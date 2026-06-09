Ex ministro de educación, Nicolás Cataldo cuestiona embargos por CAE: “Había otra alternativa”

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó en Lo importante en Infinita, la polémica generada por los recientes cobros a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), defendiendo la necesidad de considerar la realidad económica de cada persona antes de aplicar medidas que afecten directamente sus ingresos.

Durante la conversación con Constanza Santa María, Cataldo aseguró que no es comparable la situación de quienes perciben altos salarios con la de quienes enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

El exsecretario de Estado señaló que existen casos de personas que han denunciado descuentos pese a tener ingresos inferiores a los montos que inicialmente se habían mencionado como foco de los procesos de recuperación de la deuda.

En ese contexto, recordó que el proyecto que proponía reemplazar el CAE contemplaba mecanismos de reorganización de las obligaciones financieras, ajustando los pagos a la capacidad económica de cada deudor.