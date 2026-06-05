Renzo Corona, socio principal PwC Chile: “Crecer un 2% es mediocre”

En Más Que Números conversamos con Renzo Corona, socio principal PwC Chile y egresado de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre un estudio realizado junto a la Universidad Diego Portales (UDP) y la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) que analiza el estado de la confianza en Chile. Asimismo, abordó temas de la contingencia como la megarreforma del gobierno, en particular, la propuesta de bajar el impuesto corporativo.