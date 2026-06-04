Diego Bobadilla de BTG Pactual y aranceles de EEUU: “Es negativo, pero está lejos de empañar el buen momento de las bolsas”

En Más Que Números conversamos con Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions de BTG Pactual, para analizar la reacción de los mercados ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos que propone aplicar aranceles entre 10% y 12,5% a más de 50 países, incluyendo a Chile, por no contar con controles suficientes para impedir el comercio de bienes vinculados al trabajo forzoso.