Algo Diferente | BCI y las nuevas soluciones digitales para las pymes

En ¿Qué Hay de Nuevo?, conversamos con Camila Aguilera, Product Owner, y Osvaldo Lara, gerente de Productos Digitales de BCI, sobre las nuevas soluciones digitales que el banco está desarrollando para facilitar la gestión financiera de las pymes y acompañarlas en su crecimiento.

Durante la entrevista abordaron la digitalización de procesos como la apertura de cuentas en moneda extranjera, la compra y venta de divisas, alternativas de inversión, financiamiento para empresas, el uso de inteligencia artificial y los avances para simplificar trámites como la contratación de créditos hipotecarios. Además, destacaron el rol de la tecnología para complementar la asesoría especializada que reciben los clientes.

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