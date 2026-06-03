Presidente de AGRUMIN: “No estamos en contra de ningún sector minero, somos parte de esto”

En el bloque Visión Minera de Más Que Números conversamos con Patricio Gatica, presidente de Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería (AGRUMIN), sobre los desafíos del sector y su fundación fuera de Sonami.

Respecto del nacimiento de la agrupación, señaló que “hemos sentido la necesidad de agruparnos para poder manifestar de manera diferente, propositiva, de cómo vemos que se puede desarrollar de mejor forma esta parte de la pequeña minería respetando el medioambiente y pudiendo generar empleo”.