“No hay nada así en Latinoamérica”: Patricio Cortés, Fundador de Btrust

En Más Que Números conversamos con Patricio Cortés, Fundador de Btrust y egresado de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, quien compartió su experiencia de más de 30 años en el mundo corporativo antes de emprender en fintech. Btrust es una plataforma que revoluciona el financiamiento de facturas mediante inteligencia artificial, conectando bancos, grandes corporaciones y proveedores en transacciones digitales que reducen costos y tiempos. La empresa ha crecido a gran velocidad en nueve meses y será representante de Latinoamérica en el Startup World Cup en Silicon Valley.