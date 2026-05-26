Ignacio Rojas, Founder de Globalteam y Zeemo: “Gracias a REF pude armar mi primer directorio en Perú”

En la sección Historias detrás del liderazgo de Más Que Números conversamos con Ignacio Rojas, Founder de Globalteam y de Founder de Zeemo, quien compartió su experiencia en liderazgo y emprendimiento en Perú y Colombia. Abordó los desafíos culturales al ingresar a mercados extranjeros, destacando la diferencia entre una cultura de negocios transaccional en Chile y una más relacional en Perú y Colombia. Asimismo, destacó el rol de REF en su trayectoria.