Senadora Gatica (RN) cuestiona recortes presupuestarios en Salud: “Es un golpe para el país”

En Qué Hay De Nuevo conversamos con María José Gatica, senadora de RN y miembro de la comisión de Hacienda, sobre la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional del gobierno y los recortes presupuestarios que afectan a los distintos ministerios.

🎙️#QuéHayDeNuevo | María José Gatica, senadora de RN y miembro de la comisión de Hacienda:

“Recortar en Salud es un golpe para el país”. pic.twitter.com/odNFfDduxP

— Radio Infinita (@InfinitaFM) May 25, 2026