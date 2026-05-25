Entrevistas

Senadora Gatica (RN) cuestiona recortes presupuestarios en Salud: “Es un golpe para el país”

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En Qué Hay De Nuevo conversamos con María José Gatica, senadora de RN y miembro de la comisión de Hacienda, sobre la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional del gobierno y los recortes presupuestarios que afectan a los distintos ministerios.