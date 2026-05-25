“El presidente Trump está jugando contra el tiempo”: Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4

En Más Que Números conversamos con Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, para analizar las perspectivas del IPSA para lo que queda del año, proyectando un índice en 11.750 puntos, lo que representa un crecimiento cercano al 11%. Abordó los factores internacionales como la guerra entre Estados Unidos e Irán y su impacto en la economía global, así como las negociaciones para un posible acuerdo que podría influir en los precios del petróleo.

En el ámbito local, se refirió a la reforma estructural propuesta por el gobierno, sus implicancias fiscales y su efecto en el mercado bursátil.