“Quise dar una señal de diálogo”: Diputado Mulet y su abstención por el Plan de Reconstrucción

En ‘Qué Hay de Nuevo’ conversamos con el diputado Jaime Mulet sobre su abstención en la discusión sobre la idea de legislar el Plan de Reconstrucción impulsado por el Gobierno. En esa línea, el parlamentario afirmó que su objetivo era dar una señal de diálogo.

Por otra parte, abordó las declaraciones de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, en donde cuestionó el nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad, afirmando que “había mucha cancha para criticar”.