“Hágase cargo de las demandas”: Gobernador Orrego emplaza a subsecretario Silva por cárcel Santiago 1

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Claudio Orrego, gobernador de la región Metropolitana, para abordar los temas que han marcado la agenda nacional, entre ellos, la polémica propuesta del gobierno de José Antonio Kast que obliga a instituciones privadas y públicas a informar datos de migrantes irregulares; la ampliación de la cárcel Santiago 1; y la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Claudio Orrego, gobernador de la región Metropolitana, respalda a alcalde Desbordes ante disputa con subsecretario de Justicia por cárcel Santiago 1: “Hágase cargo de las demandas”. pic.twitter.com/887owMm9eS — Radio Infinita (@InfinitaFM) May 15, 2026