“Eso no va a resolver problemas migratorios”: Cataldo cuestiona medida sobre extranjeros irregulares

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó en Lo importante en Infinita sobre la indicación que busca obligar a los establecimientos educacionales a entregar información sobre migrantes con orden de expulsión, advirtiendo que una medida de ese tipo podría transformar a las escuelas en “espacios de riesgo” para familias vulnerables.

En conversación con Constanza Santa María, sostuvo que durante el traspaso al nuevo gobierno se alertó sobre “los inconvenientes” de esta iniciativa y defendió que los colegios deben mantenerse como espacios protegidos y enfocados en garantizar el acceso a la educación, especialmente para niños y niñas migrantes. Además, el exsecretario de Estado cuestionó la efectividad de medidas como revisión de mochilas y detectores de metales en colegios, y llamó a enfrentar la violencia escolar desde una mirada integral y de reconstrucción del tejido social.