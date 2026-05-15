“El bosque tiene más servicios que sólo la producción de madera”: Soledad Vial de Arauco

En Más Que Números conversamos con Soledad Vial, subgerente de Sostenibilidad e Impacto de Arauco y alumni de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre la importancia de la sostenibilidad en la industria forestal.

Arauco trabaja con una visión de largo plazo, midiendo el capital natural que incluye no solo la producción de madera, sino también la captura de carbono, biodiversidad y servicios ecosistémicos. La empresa promueve la plantación sostenible para reducir la presión sobre el bosque nativo, cumpliendo con la ley marco de cambio climático de 2022 y compromisos propios.