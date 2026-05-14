Entrevistas “La propuesta del gobierno en materia de contribuciones es injusta”: Alcaldesa Delfino y megarreforma En Qué Hay De Nuevo conversamos con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, sobre la reunión que sostuvieron los jefes comunales de oposición con el presidente José Antonio Kast y las medidas que contempla el Plan de Reconstrucción Nacional. 🎙️#QuéHayDeNuevo | Alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino: “La reunión (con el presidente Kast) fue bastante decepcionante”. pic.twitter.com/72PKXLzLZ8 — Radio Infinita (@InfinitaFM) May 14, 2026

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