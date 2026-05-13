Senador Núñez (PC) y megaproyecto: “No le vamos a aceptar al gobierno que nos ponga la pistola al pecho”
En Qué Hay De Nuevo conversamos con Daniel Núñez, senador del Partido Comunista (PC), sobre la contingencia política, la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso y las críticas a su colectividad tras los llamados a movilizarse.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Daniel Núñez, senador PC, y críticas a la colectividad por llamado a movilizarse:
“Nos echan la culpa por todo”. pic.twitter.com/1sFgn4Aw2a
— Radio Infinita (@InfinitaFM) May 13, 2026
🎙️#QuéHayDeNuevo | Daniel Núñez, senador PC:
“Denuncio y rechazo categóricamente la violencia simbólica de quienes reivindican a la dictadura”. pic.twitter.com/F89P2EmACb
— Radio Infinita (@InfinitaFM) May 13, 2026