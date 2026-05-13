Entrevistas

Senador Núñez (PC) y megaproyecto: “No le vamos a aceptar al gobierno que nos ponga la pistola al pecho”

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En Qué Hay De Nuevo conversamos con Daniel Núñez, senador del Partido Comunista (PC), sobre la contingencia política, la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso y las críticas a su colectividad tras los llamados a movilizarse.