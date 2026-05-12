Julio Bertrand, CEO de Resiter: “REF ha sido una puerta abierta a que podamos compartir diferentes experiencias”

En la sección Historias detrás del liderazgo de Más Que Números conversamos con Julio Bertrand, Ingeniero Civil Industrial y CEO de Resiter, quien nos compartió su experiencia de liderazgo en tiempos de crisis y transformación, en particular, cuando se desempeñó como Presidente del Directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH). Asimismo, se refirió al modelo de REF destacando que “ha sido una puerta abierta a que muchos ejecutivos podamos compartir diferentes experiencias”.