“Eso no es real”: Ximena Lincolao niega supuesta crisis en el Ministerio de Ciencias

En Mundo Infinito, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se refirió a la renuncia del subsecretario Rafael Araos, en medio del quiebre interno que se produjo al interior de la cartera.

Consultada por una eventual crisis en el ministerio, la secretaria de Estado descartó esa interpretación y aseguró que “lo que se ha comentado en la prensa no es real”, atribuyendo la decisión a diferencias entre ambas autoridades.

Revive la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.