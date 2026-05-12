Entrevistas

Diputado Karlezi tras llamados del PC a movilizarse: “Lo que diga Lorena Pizarro o Carmen Hertz me tiene sin cuidado”

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En Qué Hay De Nuevo conversamos con Pier Karlezi, diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), sobre los llamados del Partido Comunista (PC) a movilizarse. Asimismo, criticó a los parlamentarios de oposición por haber presentado más de mil indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, señalando que “demuestra una vez más el ánimo obstruccionista permanente”.