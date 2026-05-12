Diputado Karlezi tras llamados del PC a movilizarse: “Lo que diga Lorena Pizarro o Carmen Hertz me tiene sin cuidado”

En Qué Hay De Nuevo conversamos con Pier Karlezi, diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), sobre los llamados del Partido Comunista (PC) a movilizarse. Asimismo, criticó a los parlamentarios de oposición por haber presentado más de mil indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, señalando que “demuestra una vez más el ánimo obstruccionista permanente”.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Pier Karlezi, diputado PNL, por llamados del PC a movilizarse: “Cuando un comunista dice que pegarle a una persona en la calle está bien no me sorprende”. pic.twitter.com/P5GwBX8qdV — Radio Infinita (@InfinitaFM) May 12, 2026