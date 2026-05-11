María Jesús Lamarca de Rankmi: “El aprendizaje debe integrarse al trabajo”

En Más Que Números conversamos con María Jesús Lamarca, CMO & Corporate Affairs en Rankmi, sobre el estado de la capacitación laboral en Chile y los desafíos que enfrenta el país en un contexto de transformación digital acelerada. A partir de los resultados del último Pulso Rankmi —que muestra que Chile es el país con menor frecuencia de capacitación en la región— la entrevista aborda la brecha existente entre la alta valoración que los trabajadores le otorgan al aprendizaje continuo y la baja periodicidad con que efectivamente se capacitan, en medio del debate por la eliminación de la franquicia SENCE y las discusiones sobre cómo modernizar los sistemas de formación frente a la irrupción de la inteligencia artificial, la automatización y nuevas exigencias del mercado laboral.